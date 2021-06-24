面對最近幾個月謠傳「小皇帝」詹姆斯一直努力招募勇士當家球星柯瑞前往湖人，且最快將於明天夏天加盟，勇士老闆喬萊科布決定親上火線澄清兼放話，「我當然不擔心你們所提到那個積極招募柯瑞的人，因為我認為這種事情絕不可能發生！」

自從勇士在2009年以第7順位選到柯瑞，他都始終留在勇士打球，且幫勇士拿下3次總冠軍，就算近年他因傷痛纏身，本季表現仍然相當驚人，尤其是他進攻火力越來越凶猛，他跟勇士之間合約明年夏天到期，勇士有權利今年夏天提前續約。

「如果柯瑞真的打算在合約結束後離開，他當然有權這樣做，他也可以這樣做，這些話我也曾跟杜蘭特說過，」喬萊科布表示，「我還是杜蘭特的朋友，也會永遠愛他為這支球隊所做的一切，他在這裡拿的錢很少，卻給我們帶來很多幫助。」

「球員通常不會這樣做，但杜蘭特做到了，所以我很尊重他，」喬萊科布說，「無論柯瑞做出怎樣決定，我也會支持他，他為我們做了很多，當然我們也為他做了很多，我希望我們能夠提供他一個想要度過剩餘生涯的環境。」看來喬萊科布也打算全力慰留柯瑞。