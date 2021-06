美國政府對5家中國企業實施出口限制,原因是這5家中國實體侵犯了人權。受限公司包括太陽能電池板產業使用的單晶矽和多晶矽的大型製造商。

美國之音報導,美國政府星期三(23日)將這5家企業增列入美國商務部的出口管制實體清單。這5家公司分別是合盛硅業股份有限公司(Hoshine Silicon Industry Co)、大全新能源有限公司(Daqo New Energy Corp)旗下的新疆大全新能源公司(Xinjiang Daqo New Energy Co)、上海東方希望集團(East Hope Group)旗下的新疆東方希望有色金屬有限公司(Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co)、新疆協鑫新能源材料科技有限公司(Xinjiang GCL New Energy Material Co)以及新疆生產建設兵團。

美國商務部23日說,這5家企業被增列入出口管制實體清單是因為他們侵犯了維吾爾人以及其他穆斯林少數族裔的人權。這些公司正接受或使用強迫勞動。

美國官員已經表示,拜登政府正考慮對中國在新疆的太陽能製造商實施限制,全球大多數太陽能電池板使用的多晶矽都是發包給新疆生產的。

拜登總統氣候特使克里今年5月在美國眾議院就新疆太陽能產品的問題表示,「我的理解是,拜登政府正在考慮是否會將其列為制裁目標。」

外國政府和人權活動人士表示,黨政軍企四種體制合一的新疆生產建設兵團在當地是鎮壓並監控維吾爾人的一支力量,管理著一些拘留營。

去年7月底,川普政府的美國財政部去年宣佈制裁新疆生產建設兵團及其2名官員,原因是「嚴重侵犯了少數民族的人權」。

今年3月,拜登政府的美國財政部宣佈制裁2名新疆高官,包括擔任新疆生產建設兵團政委的中共新疆黨委副書記王君正,他同時也受到了歐盟和英國的制裁。