美國陸軍第3機械化步兵師第1裝甲旅戰鬥隊準備部署前的空拍畫面

北京在全球的影響力有增無減，美中緊張持續升高，許多專家已在設想，雙方若爆發戰爭，會是甚麼模樣。

據《陸軍時報》（Army Times）23日報導，部分智庫學者認為，要是美軍想認真在太平洋對抗解放軍，那就有必要在台灣常駐一支裝甲旅戰鬥隊。而若決定這麼做，很可能要放棄目前的對台戰略模糊政策。而當初美國會刻意保持模糊，是因為台灣領導層無法確定，要是兩岸爆發衝突，華府會不會出手保衛台灣，就不太可能片面宣布獨立，而北京也比較不會急著開戰。

然而，近幾個月來，關於某種「絆索部隊」（tripwire force）的論點已獲得動能，其中包括2020年秋發表在美國陸軍專業期刊上的一篇文章，也提出類似主張。

美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）執行長湯普森（Loren Thompson）說，這類部隊能讓中方了解，在打算攻台，或向東推進太平洋的第一天，就要和美軍對抗。他周三在美國陸軍協會（Association of the U.S. Army）專題座談會中，探討了陸軍在美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）中的角色。他強調，衝突一開始就在那兒，是沒有任何東西可以替代的。

湯普森指出，在美國1970年代正式承認北京政府前，美軍在台有3萬部隊，但目前美軍在島上並沒有常駐部隊。然而，與會的美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（CSIS）研究員卡拉科（Tom Karako）則指出，美國陸軍有必要繼續研發陸基遠程精準飛彈。

不過，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）司令雷伊（Timothy Ray）3月公開批評說，陸軍尋求研發遠程精準飛彈，是在搶資金，以擴大他們的角色。但他的批評隨即引發空軍內部，還有海軍領導階層的反彈，強調陸軍這麼做，是要與其他軍種的戰力互補。

而力主在台常駐裝甲旅戰鬥隊，還有其他支援戰力的湯普森說，靠遠程戰力和海軍來威懾，或是阻止解放軍攻台，會有大問題。他強調，美國空軍在台灣2000英里（近3220公里）的範圍內只有少數基地。而在這24個基地中，有超過半數要在太平洋部署B-52轟炸機，連跑道都不夠長。

湯普森說，最重要的，就是美國空軍的整個機隊裡，只有158架遠程轟炸機，而其中許多甚至不是隨時都能投入作戰任務。此外，他說，要是美國空軍出動可使用核武的轟炸機，對中方執行傳統軍事任務，那可能會促使解放軍動用核武。

另一方面，他說，美國海軍在擁擠的台海附近能部署的艦隊也相當小，加上中方海軍戰力日益壯大，也很容易受攻擊。相對的，湯普森指出，美軍若在島上部署一支裝甲旅戰鬥隊和其他軍備，就能用機動地面火力攻擊來襲的中方地面部隊，甚至打擊海上目標。