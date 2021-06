美國陸軍第3機械化步兵師第1裝甲旅戰鬥隊準備部署前的空拍畫面

北京在全球的影響力有增無減,美中緊張持續升高,許多專家已在設想,雙方若爆發戰爭,會是甚麼模樣。

據《陸軍時報》(Army Times)23日報導,部分智庫學者認為,要是美軍想認真在太平洋對抗解放軍,那就有必要在台灣常駐一支裝甲旅戰鬥隊。而若決定這麼做,很可能要放棄目前的對台戰略模糊政策。而當初美國會刻意保持模糊,是因為台灣領導層無法確定,要是兩岸爆發衝突,華府會不會出手保衛台灣,就不太可能片面宣布獨立,而北京也比較不會急著開戰。

然而,近幾個月來,關於某種「絆索部隊」(tripwire force)的論點已獲得動能,其中包括2020年秋發表在美國陸軍專業期刊上的一篇文章,也提出類似主張。

美國智庫列星頓研究所(Lexington Institute)執行長湯普森(Loren Thompson)說,這類部隊能讓中方了解,在打算攻台,或向東推進太平洋的第一天,就要和美軍對抗。他周三在美國陸軍協會(Association of the U.S. Army)專題座談會中,探討了陸軍在美軍印太司令部(U.S. Indo-Pacific Command)中的角色。他強調,衝突一開始就在那兒,是沒有任何東西可以替代的。

湯普森指出,在美國1970年代正式承認北京政府前,美軍在台有3萬部隊,但目前美軍在島上並沒有常駐部隊。然而,與會的美國外交政策智庫戰略與國際研究中心(CSIS)研究員卡拉科(Tom Karako)則指出,美國陸軍有必要繼續研發陸基遠程精準飛彈。

不過,美國空軍全球打擊司令部(AFGSC)司令雷伊(Timothy Ray)3月公開批評說,陸軍尋求研發遠程精準飛彈,是在搶資金,以擴大他們的角色。但他的批評隨即引發空軍內部,還有海軍領導階層的反彈,強調陸軍這麼做,是要與其他軍種的戰力互補。

而力主在台常駐裝甲旅戰鬥隊,還有其他支援戰力的湯普森說,靠遠程戰力和海軍來威懾,或是阻止解放軍攻台,會有大問題。他強調,美國空軍在台灣2000英里(近3220公里)的範圍內只有少數基地。而在這24個基地中,有超過半數要在太平洋部署B-52轟炸機,連跑道都不夠長。

湯普森說,最重要的,就是美國空軍的整個機隊裡,只有158架遠程轟炸機,而其中許多甚至不是隨時都能投入作戰任務。此外,他說,要是美國空軍出動可使用核武的轟炸機,對中方執行傳統軍事任務,那可能會促使解放軍動用核武。

另一方面,他說,美國海軍在擁擠的台海附近能部署的艦隊也相當小,加上中方海軍戰力日益壯大,也很容易受攻擊。相對的,湯普森指出,美軍若在島上部署一支裝甲旅戰鬥隊和其他軍備,就能用機動地面火力攻擊來襲的中方地面部隊,甚至打擊海上目標。