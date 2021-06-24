台灣深耕半導體產業有成，在IC設計、製造、封裝測試三大領域皆有高市佔率，上下游產業緊密整合更是重要的優勢。由於結合半導體產業主題的投資漸成焦點，證交所旗下的台灣指數公司自今年發布台灣全市場半導體指數，做為衡量國內半導體業整體表現的標竿，且第二季有兩檔追蹤國內半導體的ETF於證交所掛牌，滿足指數化投資需求。

中信投信表示，國內半導體市值約占台股四成，可說是台灣資本市場主幹，相關的ETF頗受青睞，中信關鍵半導體ETF（00891）聚焦半導體並結合ESG概念，上市近一個月受益人數已超過7萬人。

中信關鍵半導體ETF經理人指出，半導體產業近日公布的營收大致穩健，甚至略優於市場預期，不少個股皆有雙位數的年成長率，主要是由於遠距辦公、5G、消費性產品需求致使供應鏈產能吃緊，加上漲價效應的影響。

依中信關鍵半導體ETF公開說明書顯示，其標的指數由30檔成分股組成，採自由流通市值加權，指數編製機構以上市櫃半導體公司為選股範疇，每季定期依市值、流動性、財務指標來審核成分股及調整權重，並剔除ESG風險較高者，最大成分股佔比上限20％，前五大成分股佔比不超過65％，指數於4月調整過後，目前兩大持股為聯發科與台積電，權重都接近20%。