聖暉母以子貴 早盤股漲 10:102021/06/24 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 無塵室機電工程整合大廠-聖暉（5536）集團，旗下子公司-聖暉系統集成6/23已向中國證監會正式遞交上海證券交易所主板上市申請文件，若該案順利完成，將可提升轉投資價值。聖暉未來母以子貴，今日早盤股價站上200.5元，漲幅逾1%。 聖暉指出，聖暉系統集成是持股86.66%的子公司，聖暉系統集成大陸上市案若能順利完成，將有助提升市場地位及公司形象，並有利於聖暉系統集成在中國經營的無塵室機電工程業務擴大，連帶增加歸屬於聖暉的獲利。 《類股》鎳價漲回高檔 彰源、允強趁勢上揚 《日股》觀望氣氛濃 日股晨小紅 #聖暉 #聖暉系統 #集成 #母以子貴 #早盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登歐洲行後的麻煩 04:102021/06/24 時論廣場 黃偉哲：＋0隨時翻盤 鼓勵民眾居家快篩 04:102021/06/24 地方新聞 那指連二日刷新高 台股早盤表現震盪 09:212021/06/24 財經 1分鐘讀財經》台積5奈米大爆發 傳神秘買盤狂掃貨 08:242021/06/24 財經 日暉喊救觀光等於救經濟 04:102021/06/24 時尚消費 航海王讓位 電子3王領漲 04:102021/06/24 財經要聞 航運股 漲多突擱淺 12檔跌停；萬海爆違約交割 04:102021/06/24 財經要聞 《國際產業》傳鎧俠最快9月IPO 12:182021/06/24 財經 《台北股市》盤中焦點股：聚亨、車王電、益航、安普新、新興、華興 10:362021/06/24 財經 《生醫股》鉀肥價漲營益率恐將下滑 全宇Q2受壓 13:432021/06/24 財經 1天漲7倍 聯亞藥掀炒股疑雲 04:102021/06/24 財經焦點 財經熱門新聞 台積EUV產能 下半年爆發 - 財經要聞 - 工商時報 等不及了！花蓮、南投委託這家生技公司採購500萬劑BNT - 財經 《經濟》紓困4.0加碼 1095萬戶獲減收優惠 - 要聞 - 時報資訊 台灣深陷疫情泥沼 專家點名亞洲這2國最快復甦 - 財經 京元電趕復工手段粗暴？移工爆料日媒：遭「不人道」對待 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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