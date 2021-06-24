無塵室機電工程整合大廠-聖暉（5536）集團，旗下子公司-聖暉系統集成6/23已向中國證監會正式遞交上海證券交易所主板上市申請文件，若該案順利完成，將可提升轉投資價值。聖暉未來母以子貴，今日早盤股價站上200.5元，漲幅逾1%。

聖暉指出，聖暉系統集成是持股86.66%的子公司，聖暉系統集成大陸上市案若能順利完成，將有助提升市場地位及公司形象，並有利於聖暉系統集成在中國經營的無塵室機電工程業務擴大，連帶增加歸屬於聖暉的獲利。