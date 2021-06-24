竊賊趁店家因疫休業動歪腦筋 遭頭份警一舉逮捕

陳嫌犯案後緝捕，過程中遭遇頑強抵抗，造成所長林煥然右手掌受傷縫4針，陳嫌經偵訊後送辦，已遭法官羈押。(戴志揚翻攝)

疫情期間民眾都宅在家，造成慣竊無處下手。但苗栗卻出現一名67歲住宅住宅慣竊，看上不少商家店面紛紛停業休息，採取「校正回歸」犯案模式，將目標轉向店家，2星期內在苗栗縣頭份市連犯3案，頭份派出所連日率員埋伏，在陳嫌犯案後緝捕，過程中遭遇頑強抵抗，造成所長林煥然右手掌受傷縫4針，陳嫌經偵訊後送辦，已遭法官羈押。

頭份派出所長林煥然在緝捕過程中右手掌受傷縫4針。(戴志揚翻攝)

頭份派出所日前接獲多起機車失竊及店家遭竊案，歹徒犯案手法均為騎乘腳踏車前往偷竊機車後，再騎乘失竊機車犯下營業店家竊盜案，用以製造斷點增加警方偵辦的困難度，短短2週即在頭份地區犯下3起機車竊盜案及3起侵入店家竊盜案，頭份分局長非常重視，立刻指示偵查隊、頭份所成立專案小組全力偵辦。

經過多日調閱監視器，鎖定67歲陳姓慣竊涉有重嫌，且調閱到歹徒犯案完畢後放置做案衣服、安全帽及腳踏車的地點，由於陳嫌非本轄民眾且居無定所，故專案小組員警土法煉鋼於該處所埋伏守候數日均未果，但警方仍鍥而不捨，每天仍編排員警便衣喬裝埋伏勤務。

本月22日23時許，員警在陳嫌作案腳踏車棄置地點發現陳嫌車輛移動，研判陳嫌可能再度犯案，因陳嫌非常狡猾，依照以往經驗若非查獲現行犯，陳嫌一概否認犯行，故分局立刻派員在該處繼續埋伏，且兵分多路在各處找尋，希望可以跟監查獲陳嫌偷竊的現行犯。

果然在23日0時40分發現陳嫌騎乘贓車攜帶贓物(香菸22條、洋酒4罐)回到埋伏處所，專案小組員警見機不可失隨即上前盤查，陳嫌見警方出現，拔腿就跑躲進路旁草欉內，員警立即自後追趕將陳嫌逮捕，陳嫌見事跡敗露遂向警方坦承所騎機車係於頭份市國華街竊取後，騎乘該贓車至頭份市興隆路一處雜貨店內竊取香菸、洋酒等物品，休假中的頭份所所長林煥然獲報也前往協助埋伏、逮捕，在逮捕過程中陳姓慣竊企圖逃脫，林所長為了追緝陳嫌，造成右手掌受傷縫合四針。

陳姓嫌犯偷走的22條香菸。（戴志揚翻攝）

警方調查，陳嫌平日不務正業，日前均於苗栗、頭份、竹南等地區以侵入住宅竊盜犯案模式維生，近來因應疫情升溫，防疫提升三級警戒，民眾都宅在家中，侵入住宅竊盜被發現的機率增高，陳嫌遂變更作案目標，等待營業的店家關門休息之後再侵入竊盜財物，自今年6月初至今已涉及頭份、苗栗地區多起竊案，頭份地區則有6件（機車竊盜、住宅竊盜各3件）。

警方在偵訊後將陳嫌依竊盜罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦並建請苗栗地方檢察署向苗栗地方法院聲請羈押，且於6月23日20許獲准羈押。

頭份警分局分局長何孟宗表示，侵入住宅竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，苗栗縣警察局周煥興局長也一再要求受理到類似案件，均比照重大刑案積極全力偵辦，讓民眾安心。藉此也呼籲民眾除做好住宅防竊措施外，對於有開店的民眾，也要注意店家休息時務必要檢查門窗是否有確實上鎖？若可以的話也建議於店家外裝設監視器或加裝保全，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，如發現可疑人、事、物，請立即與警方連絡，共同打擊不法，以有效淨化社會治安。