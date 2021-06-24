本土新冠肺炎疫情嚴峻，日美兩國相繼捐贈台灣疫苗，遭國民黨台北市議員羅智強批評是疫苗乞丐，引發外界議論。對此，藍委李德維表示，乞討就是乞討，氣噗噗不讓人講，還是乞討，李德維要政府誠實面對疫苗短缺困境，並請總統蔡英文向美國政府協調供貨。

李德維今（24日）在臉書發文表示，疫情爆發，拆穿了政府落後部署，甚至沒有部署的騙局，尤其是疫苗採購，與其要全球駐外館處使節代表，都得拉下臉來向駐在國討要疫苗，不如直接找美國，立刻加訂兩三千萬劑的莫德納或者嬌生疫苗，就請蔡英文親自開口，請美國政府協調供貨吧。

為何要請美國政府協調供貨，李德維認為，首先，正宗美國研發生產的疫苗，有臨床研究，有實際施打數據，亦有WHO認證，台灣民眾相對較有信心，可以減少許多不必要的口水戰，挽回流失的接種意願；其次，立法院既然已經通過兩年共8400億元的防疫預算，政府不是沒有預算可以支用，就不要到處開口去要了，既是麻煩別人，也丟自己的臉。

李德維進一步表示，三來，「台美關係史上最好」是不是真金白銀？「真朋友」是不是堅若磐石？這下可以驗證了，況且向美國藥商「購買」，也算平衡貿易赤字；四來，「找美國，就可以休要再提老共打壓了，畢竟，美國要賣我們飛機大砲的時候，老共打壓也沒用，沒道理我們要跟美國買疫苗，竟然會被老共打壓」。

最後，李德維直言，感謝許多好朋友們的指教，但是乞討就是乞討，氣噗噗不讓人講，還是乞討，與其出征說實話的人，不如嚴肅面對疫苗短缺的困境，就請蔡英文儘速親自出面，向美國藥廠加購吧！