正在歐洲訪問的美國國務卿布林肯週三（23日）在柏林參加有關利比亞問題的國際會議並與德國總理默克爾進行了會晤，為這位德國領導人下個月的訪美做準備。布林肯在與德國外長馬斯舉行的聯合記者會上警告，世界各國不要從中國新疆被指稱正在發生的強迫勞動中獲益。

美國之音報導，在剛剛陪同拜登總統對歐洲進行他上任後的首次海外出訪後，美國國務卿布林肯本週再次前往歐洲，對德國、法國、意大利和梵蒂岡進行首次訪問，並參加一系列國際會議。

布林肯周三在柏林與一起參加關於利比亞和平建設的國際會議的德國外長馬斯舉行的聯合新聞發佈會上，警告世界各國不要從新疆的強迫勞動中受益。

布林肯說，「在涉及新疆、種族滅絕和侵犯人權的問題上，我認為我們所有人都有責任盡我們所能確保可能是強迫勞動生產的產品不進入我們的國家，而且同樣的，我們不向中國或其他任何國家出口可以用來壓制人們並剝奪其人權的技術或產品。」

布林肯沒有點哪個盟國的名，但德國標誌性的汽車製造商大眾在新疆烏魯木齊有一家工廠。

據媒體報導，大眾集團負責中國業務的首席執行官今年4月表示，他們不可能有強迫勞動的問題，因為他們直接雇傭他們的僱員。這位高管當時表示，只要「經濟上可行」，它在新疆的工廠就會繼續運營。

本周二， 在加拿大主導下，40餘國在聯合國發表聲明說，他們敦促中國盡快允許聯合國人權事務主管進入新疆調查有關100多萬人被非法拘留的報告，其中一些人遭受酷刑或強迫勞動。

本月稍早時，七國集團的領導人在G7峰會上承諾，在全球供應鏈中根除強迫勞動生產的產品。他們在會後發表的公報中說，七國領導人在秉持人權及國際勞工標準的重要性上達成共識，並承諾繼續合作，包括通過各自國內可行的方式及多邊機構，保護個人遭受強制勞動，以及確保全球供應鏈免於使用強制勞動。

拜登總統上任後，把加強一度受到損害的跨大西洋夥伴關係，以及推動民主國家團結一致共同應對中國構成的挑戰，作為其外交政策的優先事項。

美國國務卿布林肯在柏林的新聞發佈會上，說明美國團結盟友共同應對中國的原因。

他說：「我們認識到，我們所有國家都和中國有著複雜和重要的關係，這種關係不能簡單的用一兩句話來概括。正如我們前面說過的，不論是美國還是歐洲，我們和中國的關係既有對立的層面，也有競爭與合作的層面。但不管是在哪一個層面，一個共同的基點是，當我們合作並採取共同行動的時候，我們和中國打交道就會更加有效。」

布林肯再次強調，這樣做不是要遏制中國，「我們要做的是維護我們花了幾十年時間建立的自由開放、基於規則的國際秩序。」