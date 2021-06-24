國內延長第三級防疫警戒至7月12日，民眾避免外出、在家防疫，帶動網購需求提升！第一金(2892)旗下第一銀行結盟電子商務平台業者「PChome 24h購物」攜手抗疫，合作推出線上開立iLEO數位帳戶，並於活動期間輸入活動代碼「PChome」，即享獨家好禮150P幣，1P幣可折抵1元，限量前666名，讓民眾在享受多元金融服務時，也能同時滿足網購需求。

第一銀行為鼓勵民眾多加利用數位金融服務，於三級疫情期間已減免網路銀行(含行動銀行)跨行轉帳手續費，促使行動銀行之交易筆數及金額雙雙提升，分別成長了62%及47%。另為避免民眾臨櫃辦理業務增加群聚風險，還推出多重好康，讓民眾宅在家也能開戶及理財，統計至2021年5月，第一銀行iLEO數位帳戶已逾60萬戶，穩居公股銀行冠軍寶座，並在全體國銀中排名第四，該銀行持續推出更便利的金融服務，提升用戶體驗，滿足民眾需求。

第一銀行表示，「PChome 24h購物」為網家旗下電子商務平台之一，購物會員數達1200萬人，會選擇於疫情嚴峻之時與其合作，目的是鼓勵民眾非必要別出門採購，避免群聚風險，只需透過線上即可完成帳戶申辦且一鍵購物。此外，為能有效觸及更多網購電商平台客群，第一銀行還加碼推出多重好康，除了新戶禮150P幣外，亦延長夢想帳戶優惠利率至2021年底，主打業界最高72萬元內(含iLEO數位帳戶12萬元)享1.2%高利活儲，迄今已累計創立逾4.6萬個夢想計畫及47億元之圓夢金。