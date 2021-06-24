Fed 6月利率決策會議，雖維持基準利率0~0.25%和每月1200億美元的購債規模不變，但上調超額準備金（IOER）與隔夜反向附買回操作（ON RRP）利率各5個基點，並開始討論縮減購債計畫，點陣圖亦顯示2023年將升息兩次。

元大美債20反1 ETF研究團隊指出，從本次FOMC會議結果與眾多經濟數據來看，Fed貨幣政策已來到分水嶺，短期Fed將維持寬鬆環境，但應不會再擴大寬鬆規模，建議投資人可適時布局美債反向ETF，提防下半年貨幣政策轉向之風險。

Fed主席鮑威爾雖稱通膨數據快速增長，主因為短缺的供給和低基期因素，並以近期木材價格至高位下跌為例，認為隨時間推移通膨將回落，重申通膨回升僅是暫時現象，但觀察聯準會對於通膨預測風險權重大幅走高，意謂多數委員對於未來通膨前景不確定性增高，若下半年通膨未如預期回落，Fed寬鬆政策態度有加速轉向的風險。

元大美債20反1 ETF研究團隊提醒，反向一倍ETF以追蹤「每日」指數報酬率反向一倍為目標，而非該指數「一段期間內」累積報酬率之反向一倍，簡而言之，反向倍數關係僅限「單日有效」，故不宜以長期持有反向型ETF之方式獲取累積報酬率。投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停利停損點。