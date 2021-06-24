飛時測距(ToF)為神盾(6462)搶攻新領域的重點之一，看好在蘋果的帶動下，非蘋陣營也會陸續加入，傳出神盾下半年將有機會將3D感測產品送樣大陸智慧手機品牌，為這一波即將掀起的ToF做好準備，神盾今股價挾利多轉機題材，今股價開高震盪，漲幅一度達1.5%，站回季線位置。

神盾將今年定位為積極轉型的一年，力拚可以從指紋辨識走出去，延伸到更多的新領域，其中飛時測距(ToF)就是其中重要的一環，最新傳出，神盾下半年將有機會將3D感測產品送樣大陸智慧手機品牌，搶搭這波3D感測商機。

以蘋果來說，從兩年前的ipad Pro到去年的iphone 12 max開始就有TOF，預計今年全產品線都會有ToF，按照歷史經驗，非蘋陣營尤其是大陸品牌，均會跟著蘋果的腳步，一旦蘋果導入變成標配，勢必會跟進，一旦大陸手機品牌跟進，則需求量便會急速放大。

目前3D感測主要以結構光和TOF兩大技術為主，兩種感測技術從原理的不同決定下游應用，3D感測未來的主要成長動能看好來自於手機、汽車領域，手機產業以結構光和TOF方案為主，汽車產業則以TOF鏡頭為主。

神盾其實在非手機領域一直有所著墨，包括NB以及韓國一些汽車廠，相關的產品在單價、毛利上都不錯，只是現階段量還是非常小，營收貢獻僅在個位數。