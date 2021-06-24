SEMI（國際半導體產業協會）24日宣布已攜手響應台積電慈善基金會，號召半導體產業募資計畫，捐贈能保護前線醫護人員的零接觸採檢站，提供安全舒適且可移動的獨立空間進行篩檢。國內疫情嚴峻，醫療負荷沉重，SEMI與台積電慈善基金會心疼前線醫護人員，鼓勵半導體產業響應此計畫來共同抗疫，盼台灣疫情早日平息。

共同投入此計畫的SEMI會員企業包含世界先進、漢民科技、家登、瑞鼎、高信工程、友上科技、台灣富士金閥門、光洋科、喬越、穎崴、濾能、永光化學等。目前，SEMI也啟動第二階段的募資計畫，並持續收到許多來自會員企業的關注與響應行動。期盼業界夥伴能拋磚引玉，為社會貢獻更多力量。

世界先進董事長方略表示，世界先進已連續二年與SEMI合作，跟其他業界先進聯合捐贈防疫物資給前線醫護人員。感謝SEMI整合半導體業界資源的用心，相信此次捐贈的零接觸防疫採檢站，會透過台積電慈善基金會，在此疫情仍嚴峻時刻，對社會發揮最大效益。

家登精密董事長邱銘乾表示，半導體國家隊一直以來以致力於產業發展為榮，如今疫情當前，更應該展現台灣團結的力量與價值，望能略盡棉薄之力，同島一命，攜手對抗疫情，守護台灣這塊土地的健康。

瑞鼎科技董事長黃裕國表示，有感於防疫需有長期抗疫的準備，響應SEMI與台積電慈善基金會號召零接觸採檢站捐贈計畫，力挺前線醫療人員，為防疫盡份心力。