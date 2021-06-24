外媒報導，美國國務院一位官員美東時間23日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國國務委員、外交部長王毅28日當周在義大利舉行的20國集團（G20）會議期間沒有會晤計畫。此前曾傳出中美正在討論相關會晤。

英國金融時報（FT）23日援引知情人士報導，美國和中國正在討論布林肯和王毅在G20會議上會晤的事宜。該報指出，拜登政府也已經告訴中方，希望美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）在夏季訪問中國。

報導稱，白宮還針對2021年晚些時候派遣布林肯或國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪問中國進行初步的內部討論，這可能為拜登和中國國家主席習近平在10月羅馬舉行的G20領導人會議期間舉行雙邊峰會創造條件。

路透報導，美國國務院一位官員在回應有關該報導的詢問時表示，在即將到來的G20部長級會議上，布林肯和王毅沒有計畫會面。