防疫三級警戒延長到7/12日，民眾得繼續「自煮管理」，為此，王品集團宣布自7/1至7/31日，集團旗下20個品牌同推出「外帶自取85折」，從西堤牛排、和牛涮的和牛火鍋、原燒的燒肉餐盒、藝奇的日本料理、再到外帶人氣王享鴉等各品牌皆有優惠，同時，「王品瘋美食App」會員還能使用瘋點數折抵消費金額、繼續累積點數，全面擴大搶宅食商機。

王品集團旗下品牌外帶美食包括：

「享鴨」在台灣烤鴨市場首次推出個人烤鴨套餐，1/4隻的招牌片皮烤鴨，搭配經典招牌老火粥及清炒高麗菜。「西堤牛排」首推菲力牛排美式餐盒，標榜大份量口感紮實鮮美牛肉，搭配清炒季節鮮蔬，主餐更有蒜香貝果，及香Q米飯可享用。「藝奇」日本料理岩板燒則新推出的焦糖鮭魚酪梨加州卷，選用富含omega 3及油脂豐富的鮭魚，壽司裡面包著小黃瓜和酪梨，加上明太子醬炙燒，號稱搭在一起無違和感。

王品「和牛涮」推出「極上和牛生鮮鍋」，超大片和牛肉，搭配和牛涮特色風味湯底、多樣新鮮的季節蔬菜、豐富飽足的副食，在家防疫也能吃到和牛好料。「原燒O-NiKU」六月至今已賣破1.5萬份的「炙燒骰子牛丼」，大火瞬間鎖住肉汁的骰子牛，每口都能嘗到牛肉鮮甜，搭配季節蔬菜、糖心蛋，大胃王在家也能享受大口吃肉的快感。

王品集團嚴格遵守政府法規，以同仁和顧客健康為第一考量，每份餐點都有主廚「今日體溫表」，還提供「防疫三寶」酒精棉片、暖心小卡和餐墊紙。全島一命，期盼台灣早日回歸正常生活。

王品集團20品牌外帶自取享85折優惠，凡至王品集團旗下指定餐飲品牌門店外帶自取餐點，結帳金額享85折優惠。王品集團表示，除「石二鍋」、「12MINI」與「薈麵點」外，其餘品牌皆適用。同時，本活動僅適用於外帶餐點，不適用購買禮券或零售商品，而禮券與面額即享券消費金額不列入計算。

王品集團並提醒，本活動可併用「王品瘋美食APP」瘋點數之累扣點，但不得與其他優惠活動、同仁九折合併使用。