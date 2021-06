台灣本土新冠肺炎疫情仍未穩定,但疫苗到貨時間和數量都不確定,醫師疾呼應該積極嘗試AZ和莫德納或BNT疫苗混打,才能保護某些即使打了疫苗但仍然脆弱的族群,例如正在接受化療的癌症病患;「丟掉模範生心態,Taiwan can help變成Taiwan needs help並不丟臉。」

醫師姜冠宇在臉書表示,他手邊有確診病患同時正在接受化療或免疫治療,這類病患一旦情況變差,就相當難處理,是較少被注意到,卻相對脆弱的族群。《美國醫學會雜誌(JAMA)》6月7日刊登1篇美國家庭醫學科醫師林賽瑞安(Lindsay Ryan MD)的文章〈Vaccinated but Not Protected—Living Immunocompromised During the Pandemic(接種疫苗但未受到保護——在大流行期間免疫功能低下的生活)〉,林賽瑞安因病接受免疫治療,但沒有B細胞、T細胞反應也很弱,即使打過新冠疫苗也沒有產生任何抗體,「此生『永遠活在大流行中』,永遠無法脫下口罩。」

姜冠宇說,甚至有人推論,很多國家的變異株,都是最容易從這類免疫力不佳的病患身上產生。這也是為何及早把疫苗接種完這麼重要,因為讓病毒難以在人群中傳播,才是保護免疫低下的人感染、並減少臨床困境的出路。

德國總理梅克爾(Angela Merkel)4月16日接種了AZ疫苗,日前打的第2劑卻是莫德納。另外醫師公會全國聯合會22日也發出聲明,呼籲指揮中心盡速研議新冠疫苗混打的可行性。姜冠宇說,德國防疫最高指揮機構Robert Koch Institut早在4月1日就建議第1劑打AZ,第2劑mRNA疫苗,是最早建議混打的歐洲國家,而目前混打的國家有芬蘭、丹麥、瑞典、挪威、法國、德國、西班牙、加拿大。

姜冠宇說,他認為台灣最有本錢混打,提供亞洲最大、全球僅次於加拿大的混打數據資料庫。但台灣並沒有,可能是台灣政局太不穩,政府不能再承擔任何風險,因此政策愈趨保守。但為了對抗印度變種株,政府不妨積極一點。「疫情當前,全新經驗,沒有人是專家,」Taiwan can help 變成Taiwan need help並不丟臉;丟掉模範生心態,多看看別人怎麼做,好好訂正考卷,迎頭趕上才是最重要的。