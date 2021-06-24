86歲資深演員林義雄出道50多年，演出過無數作品，更榮獲金鐘終身貢獻獎，卻曾因為心肌梗塞休息3年沒有接戲，受到疫情影響，林義雄也成為第一波接種AZ疫苗的名單，但因為看了太多新聞案例，導致他一度不敢去施打，絕望地認為「打了可能會死但不打也會死。」

林義雄當年心肌梗塞，在心臟裝了6個支架急救才救回一命，據《聯合報》報導，林義雄考量到自己的身體狀況並不好，加上新聞時常報導長者打疫苗猝死的案例，因此一直不敢去打，「就很掙扎啊，打了可能會死但不打也會死。」但最後在大嫂的說服下，林義雄還是前往接種。

施打第一劑後，林義雄目前的身體狀況良好，也讓他放心不少，應該會去打第二劑。事實上，林義雄修養的三年期間，有許多觀眾都問他，「最近怎麼都沒看你演戲？」他也都誠實回答自己年紀大要退休了，但仍然有不少觀眾希望他能回到螢光幕前演出，「粉絲還希望能看你演戲」。

林義雄也因為如此，又有了接戲的動力，接演了《用九柑仔店》，去年他在金鐘獎拿下終身貢獻獎，也在致詞時說道：「還好有繼續再演戲，今年才能拿到這個獎，要不然我是拿不到的，我的近作就是《用九柑仔店》」，慶幸自己繼續演戲，沒有留下遺憾。