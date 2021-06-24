全國三級警戒防疫延長至7月12日，外界把槍口指向台北市長柯文哲，歸究原因出在台北農產運銷公司、台北表演藝術中心工地爆發群聚感染，柯文哲今不滿表示，這是典型的政治攻擊，台北的案例雖然多，但新北市比台北還多，就算不能解除三級警戒，「我也不是擋在最前面。」

柯文哲今早接受電台電話連線專訪，被問到三級警戒維持到下月12日，外界把槍口對準因為北市疫調做不好，柯文哲表示，這是典型的政治攻擊，你說台北案例多，但新北市比台北還多，就算不能解除三級警戒，「我也不是擋在最前面。」台北感染數據明明都在下降，數據還是中央公布的。

柯文哲指出，北藝的情況有多好笑，已經是很久前的事，確診者都已經出院還上工了，北農50幾個案例，已有30幾個解隔離，這就是典型的認知作戰，事實的確是這樣，但經過包裝後，透過名嘴在CALL IN節目談論。

柯文哲認為，打仗有短中長期計畫，在政治上的政策判斷是從後面推回來，先設定停損點，2周後要除了北農外，還有漁產、花卉、畜產、環南市場不要再出現問題煩他，所以全部先打疫苗，因為抗體產生要2周，過程中陸續會有感染，所比設快篩站撈出感染者，有症狀馬上做快篩，遇到沒有症狀的帶原者怎麼辦，這就是公衛和醫學不一樣，80、20法則，事實上有症狀做快篩有就幾乎百分之百確診，快篩陰性、PCR陽性的感染率較低，這些病人危險度低很多，所以治療單一病人和一群病人戰略邏輯不一樣。

他強調，北農策略設定2周後問題百分之百解決，中間過程把有症狀的撈出來，留下快篩機制，過程中慢慢把案例降低，2周後全部清零。