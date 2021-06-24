勞動部24日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計987家，實施人數1萬229人，這次增加362家，人數增加3846人，也是今年以來首度突破1萬人大關，而受傷最重的就是住宿及餐飲業，有175家、2864人。

勞動部16日公布無薪假實施家數計625家，實施人數6383人，一週之後，987家，實施人數1萬229人。勞動部表示，這次增加362家，人數增加3846人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休「13日至16日」，其次是「9至12日」及「5至8日」。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，受到國內疫情影響，疫情三級警戒持續實施，住宿及餐飲業受創最重，在這一週新增了100家、1800多人實施無薪假，在民眾減少移動的情況下，對於住宿有相當的影響，而餐飲業禁止內用的限制，也直接影響餐飲業，在民眾減少旅遊、外出的情況下，不少景點商圈、伴手禮商家都受影響，批發及零售業也暴增約80家、增加615人。

從縣市別來看，這次新增最多的主要是在新北市，也符合疫情熱區，同時新北也很多觀光景點，因為三級警戒而大受影響，無薪假實施家數為256家、人數為2512人，值得注意的是，宜蘭縣這次增加的比例也不少，上一週僅7家、82人，但在本週以來到40家、914人，人數爆增逾10倍。