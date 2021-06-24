一名監獄官員表示，防毒軟體邁克菲創辦人邁克菲（John McAfee）今天被人發現陳屍在西班牙的監獄牢房。不久前，法院才批准將他引渡至美國受審，邁克菲因逃稅遭美國通緝。

負責監管西班牙法院的司法權總委員會（General Council of the Judiciary）加泰隆尼亞地區分部發言人證實媒體報導，她說，有人在晚間7時前後，發現現年75歲的邁克菲陳屍在巴塞隆納（Barcelona）附近的Brians 2監獄牢房，「看似為自殺」。

加泰隆尼亞地區司法部門在聲明中說，當局已對此展開調查，「警衛和醫療人員立刻進行搶救，但醫生最終仍宣告他已死亡」。

路透社報導，邁克菲的律師畢雅巴（Javier Villalba）說，邁克菲遭監禁9個月讓他感到絕望，因此選擇自縊結束生命。

邁克菲上月出庭時說，由於他年事已高，如果在美國遭到定罪，餘生都將在獄中度過。他說：「我希望西班牙法庭能明瞭這是不正義的。」他又說：「美國希望拿我達到殺雞儆猴的效果。」

2020年10月，邁克菲在準備登機飛往土耳其伊斯坦堡（Istanbul）時，在巴塞隆納機場被捕，之後一直遭關押在西班牙監獄。

邁克菲據報透過從事顧問工作、加密貨幣和出售個人生涯故事版權等方式獲取上千萬美元收入，但在2014 年至2018年間卻刻意未提交納稅申報表。

法院裁決引述美國去年11月提出的引渡要求說，邁克菲在2014年至2018年間賺取超過1200萬美元，卻沒報稅。「為了向國稅局隱瞞他的收入和資產，被告下令將其部分收入支付給稻草人，並將資產置於他們名下。」

若遭定罪，恐面臨最高30年徒刑。

西班牙國家法庭（National Court）今天稍早表示，已批准將邁克菲引渡至美國。這項決定仍可上訴，而引渡也須獲得西班牙內閣批准。

1980年代以開發防毒軟體致富的邁克菲自封為加密貨幣大師，聲稱每天賺取2000美元。

邁克菲的妻子過去不斷抱怨他在獄中「狀況不佳」，說他在西班牙監獄無法獲得「適當的醫療照護」。

她20日推文說：「美國當局決心要讓邁克菲死在監獄裡。」

她還說：「媒體繼續用他們的故事詆毀他，他在美國沒有得到公正審判的希望。」

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