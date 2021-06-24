台灣疫情爆發後，造成醫療量能吃緊。一名急診科住院醫師分享，每一名確診病患離開負壓隔離病房後，至少要進行3次消毒，消毒之間必須靜置20至40分鐘，每一次作業就得消耗100分鐘，且得穿著密不透風的兔寶寶裝，有一名清潔人員在等待靜置的時間，累到直接坐在椅子上睡著，令他忍不住直呼「防疫是靠好多職業的人共同努力，才能撐起來」。

該名急診科住院醫師昨（23）日於個人粉專《J個醫生》分享一張照片，畫面中一名清潔人員穿著全套防護裝，坐在紅色塑膠椅上，在負壓隔離病房玻璃門內沉沉地睡著，一旁還放著一支拖把。

醫師表示，新冠肺炎病毒主要透過飛沫傳染，所以阻絕「空氣流通」是控制傳染的目標，因此每一名確診病患離開負壓隔離病房後，至少要清毒3次，病房內的表面全部都要擦拭消毒，一次就要消耗近20分鐘，在加上2次的靜置時間，代表每一次消毒都要花近100分鐘左右。

醫師表示，由於防護裝備有限，無法每消毒一次就更換，清潔人員穿著密不透風的防護衣，加上冒著被感染的風險，且照規定在等待靜置的時間裡，不可有其他多餘動作，只能趁機閉目養神，真的非常辛苦，心情也很崩潰。

醫師感慨地說，三級警戒再度延長兩周，給醫護人員應援同時，別忘了防疫是靠好多職業的人共同努力才能撐起來，我們全都在第一線並肩作戰，「我們都很努力了，所以才能一起走到現在」。

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