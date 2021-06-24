安本標準資產管理公司發布2021年下半年投資展望，投資長彭炫通從疫情、政策與股債市三個面向展望接下來的全球市場與投資策略，一、成熟市場復甦腳步優於新興市場；二、留意貨幣政策變化，將由寬鬆逐漸走向緊縮；三、下半年波動度增加，側重基本面轉好標的。

彭炫通預期，未來3年的全球經濟成長率將高於長期趨勢，但不同區域間仍存在著速度上的差異。成熟國家有來自大規模財政振興措施，以及疫情展望正面的支撐，新興市場則受制於疫苗推展速度緩慢、新一波的疫情爆發與政策支撐力道減弱，短期挑戰在所難免，不過未來仍有迎頭趕上的可能。

貨幣政策變化方面，彭炫通認為，儘管寬鬆貨幣政策目前持續為各經濟體與市場帶來支撐，終究力道會慢慢減弱，預期聯準會的量化寬鬆會逐漸退場，利率則可能在2023年調升。此外，在經濟陸續解封的情況下，許多國家的通膨都將在未來數月內高於目標值。但推升通膨的都將僅是短期因素，像是能源基期效應等，通膨應無失控的疑慮。

最後是基本面，彭炫通認為未來12個月全球股市仍有表現的空間。類股輪動的情況還會持續下去，因此均衡配置金融、工業、旅遊、服務與房地產等景氣循環類股，以及科技類股，才能不錯失報酬成長的機會。

政府公債殖利率仍偏低，投資公債未必能夠分散風險，但在公債殖利率上揚的情境下，投資等級債券利差所能提供的緩衝保護作用亦不大。彭炫通表示，目前仍有一些債券市場的基本面優於去年，想追求收益的投資人，高收益債和新興市場債，特別是前緣市場債均能提供相對較佳的收益水準。