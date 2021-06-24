政府宣布全台三級警戒延長至7月12日，疫情衝擊經濟，關山店家雖然收入受影響，仍自掏腰包準備茶飲、麵包、水果分送關山慈濟醫院、消防分隊、衛生所，感謝第一線的醫事及消防人員防疫期間的辛勞。
關山消防分隊、關山慈濟醫院和關山衛生所的醫護、消防人員24日一早都收到來自關山經濟小吃老闆李峰全、陳愛卿、楹品茶飲老闆徐悛騰合資購買的餐食。關山慈濟醫院院長潘永謙感謝社區民眾的支持與肯定外，也表示院內醫護同仁們都非常努力在捍衛民眾的健康安全，他說醫院除了在關山衛生所旁設置有快篩站外，醫院內亦提供PCR的核酸檢測。
李峰全指出，疫情迄今店內生意雖然受到不小的影響，但守在防疫前線的醫護人員和消防隊更為辛勞，希望以實際行動來力挺，對他們的努力付出表達感謝，隨後，一行人更前往海端、池上衛生所和海端、池上消防隊。李說，消防隊除了得配合防疫待命外，平日更為民眾傷病、車禍或火警等任務出勤，所以當然也不能忘記。
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