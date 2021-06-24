職業災害風險不時存在，要避免並降低職災，必須仰賴「職業安全衛生人員」，北市勞動局長陳信瑜表示，若事業單位未具有合格的職業安全衛生人員，應盡速依法完成設置，以保障工作者的安全，減少職業災害發生機率。

陳信瑜說，雇主在事業單位裡是重要的人物，但若要避免或降低職業災害，除雇主外，「職業安全衛生人員」更是重要的靈魂人物，依《職業安全衛生管理辦法》第3條規定，雇主應根據事業單位規模及風險性質，設置職業安全衛生業務主管及管理人員，並依同法第86條規定，勞工人數在30人以上，需陳報勞動檢查機構備查。

陳信瑜指出，「職業安全衛生人員」包含業務主管、管理員及管理師，一般需經由訓練檢測合格後，始得資格證明，主要訓練內容除包含法規、管理制度及管理實務等3大面相，其中對於管理員及管理師，需要專業課程及通過技術士技能檢定。

「合格的職安衛人員可將安全衛生的種子，埋入各行業及各領域！」陳信瑜說，這需要雇主的支持推動，以落實職場安全，職災的發生除了直接損失（補償及賠償）、間接損失（停工）及保險損失外，最大且最不可量化的是同仁的心理狀態、工作士氣，還有重新培養一名員工的時間及成本，因此才需要職安衛人員。