高雄市大寮區溪寮國小遊戲場。（教育部提供／林志成台北傳真）

屏東縣麟洛鄉麟洛國小遊戲場。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部國教署自108年起補助多所國小建置多元特色遊戲場，目前已經建置完畢陸續開放使用。這些遊戲場透過師生、家長、建築師攜手共同參與規畫設計，結合在地文化、既有自然及景觀條件，呈現出多元特色且符合學童發展需求的遊戲場。

以台南市麻豆區培文國小來說，該校遊戲場適當地融入麻豆當地鹹菜文化的歷史傳統，以鹹菜桶的意象作為遊戲場主題，並結合溜滑梯、鞦韆、沙坑等，採用自然材質鋪面，營造出具有當地傳統色彩且符合「兒童遊戲場設施安全管理規範」的遊戲場域。

屏東縣麟洛鄉麟洛國小命名為「奇麟遊戲場」，設置五個具有在地彩色的遊戲設施，並分別代表當地的文化意涵，像是：「大武山溜滑梯」以屏東縣護國神山大武山發想，溜滑梯有斜坡、攀爬繩、攀岩板、樓梯等，不同型態來到滑梯上端，就如同攀登大武山要使用到各種方式；「大伙房樹屋」讓樹屋成為孩子的戶外教室，更設計「傳聲筒」供學生說悄悄話。

基隆市七堵區尚仁國小遊戲場為三層木屋，有豐富高度和變化性的攀爬系統，有助促進學童心肺耐力、手掌抓握及動態平衡等技巧，而上下立體空間能讓小朋友眼神交流並促進共融，營造不同能力兒童的主動參與及遊戲互動。遊戲場也結合校園的楓香樹，命名為「愛尚楓樂園」，遊具整體設計橫跨各年齡層學生及特教生都能使用，強調共融式遊具環境。

高雄市大寮區溪寮國小遊戲場經過師生們參與設計，共同營造的校園特色遊戲場，場內結合「小山丘」用攀爬網和滑梯強化學童上肢下肢的肌肉發展；「吊籃鞦韆」安全性優越於傳統鞦韆；「沙坑」供幼兒及國小學童遊戲；「雙人蹺蹺板」供更多學童一起使用。