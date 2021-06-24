33歲大陸人氣女星趙麗穎3年前與大她9歲「蘭陵王」馮紹峰閃婚，兩人育有一兒，今年4月承認感情變淡離婚，並強調是和平分開。最近趙麗穎積極復出，今(24日)港媒報導她「雙失」，不僅失婚又丟了工作，傳聞她本來獲邀演出新劇《生命樹》，考慮期間劇組突然宣布換「小章子怡」童瑤演出，而童瑤正巧與馮紹峰最近另有合作新劇。

趙麗穎過去演出電影《西遊記之女兒國》、電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》和馮紹峰進而交往，2018年10月，兩人跳過認戀直接宣布結婚，不久生下兒子，期間兩人常傳出婚變，豈料今年4月傳言成真，兩人宣布離婚，並共同期待更好的將來，而當媽又離婚的趙麗穎，最近則傳壓力大掉髮不斷，工作人員希望她養好身體，晚點再進劇組拍戲。

馮紹峰與趙麗穎婚姻僅維持兩年多。（圖／翻攝自馮紹峰微博）

據《東網》報導，趙麗穎最近受邀演出新劇《生命樹》，但因不想重複演出村姑形象的角色，沒直接答應，劇組竟無預警進而宣布確定找曾演出《三十而已》的童瑤，而童瑤最近才在新劇《心居》和趙麗穎前夫馮紹峰合作有不少感情戲，消息一出，引來兩方粉絲在網上廝殺，有人在話題「趙麗穎演技」中大酸她演技普通，而支持趙麗穎的粉絲則起底童瑤被家暴的黑歷史。

馮紹峰最近在新作品和童瑤（左）有感情戲。（圖／翻攝自電視劇心居微博）

趙麗穎最近受訪時聊到婚姻，直言現在除了工作外其他都不再相信，「我不相信其他的東西，我只相信我的作品，我給它詮釋好觀眾喜歡才會為我帶來一個好的結果」，似乎因為過去這段婚姻結果不理想，導致受到打擊，未來只願意一心投入工作，其他都是不可信賴之物。