台灣因新冠肺炎影響，全台三級警戒再度延長，而防疫期間，不僅眾人為了安全盡可能不出門，非必要的手術也暫緩，連帶影響民眾捐血意願，事實上現今全台血庫存量告急，政府也呼籲健康無虞的民眾能踴躍捐血，來自土耳其的「台灣女婿」吳鳳打算響應，沒想到到場後被退貨。

日前台大婦產科重症醫師施景中在臉書po文，表示收到自家醫院警訊「現在的血荒更加嚴重了」，表示疫情之下，幾乎以安排癌症手術為主，而其他如外科、婦科手術，都要確定血庫有存血，才能安排病人住院開刀，因此懇請大家再發揮「同島一命」精神，「將你的生命力，溫暖的灌注給另一個極需生命力延續的人，拜託」，並說明如今捐血中心已建立網站可事先預約，可避免群聚及久候，捐血中心更保證「換人捐血之際，會用最高規格消毒坐椅區域」。

吳鳳昨天就在臉書分享，聽說了最近血庫缺血，老婆揪他一起去捐，來幫助需要的人，夫妻倆早上一起去了捐血中心，不料他卻被「退貨」，理由是他身上有個新刺青，刺完到現在還不到一年，所以不符資格，「其實我也很想要，但是沒辦法！」。

所幸吳鳳資格不符，但老婆是OK的，於是順利捐血，吳鳳表示想捐的人，可以提前查看相關規章，確認一下自己有無符合資格，還提醒大家「記得捐血前要先吃飽、睡飽、多喝水！捐血一袋，救人一命」，並且最近雖疫情有趨緩，但不該放鬆，「我們要抗戰到底」，希望大家都能密切注意哪些單位需要幫助，「看你的能力就盡力幫忙。天佑台灣」。