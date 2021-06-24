第75屆聯合國大會美東時間23日召開全會，連續第28年以壓倒性多數通過「終止美國對古巴的經濟、商業和金融封鎖（美對古巴禁運）」決議。中國常駐聯合國代表張軍在會上，敦促美國立即解除對其他國家的單邊強制措施。聯大代表國際社會的正義呼聲，必須得到切實執行。

這次聯大表決古巴提交的「必須終止美國對古巴的經濟、商業和金融封鎖」決議草案，以184票贊成、2票反對、3票棄權的壓倒性多數通過。

張軍表示，個別西方國家大肆濫用「單邊制裁」，踐踏國際規則，破壞國際秩序，毒化國際關係。各國完全有權採取反制措施，對「單邊制裁」予以堅決抵制和反擊，有力捍衛自身合法權益。

張軍指出，美國對古巴等國的單邊強制措施與和平發展、合作共贏的國際潮流格格不入，違背2030年議程國際共識，傷害各國人民的生存權、發展權和各項基本人權，必須立即終止。

張軍說，令人遺憾的是，美國對古巴的經濟、商業和金融封鎖非但沒有取消，近期還出現加劇之勢。聯合國大會已連續28年以壓倒性多數通過「終止美國對古巴的經濟、商業和金融封鎖」決議，這代表了國際社會的正義呼聲，必須得到切實執行。

張軍表示，中方一貫主張尊重各國自主選擇社會制度和發展道路的權利，維護以國際法為基礎的國際秩序，捍衛國際公平正義，反對以軍事、政治、經濟或其他手段對他國實施單邊強制措施。

中古兩國一直保持頻繁經貿和人員往來，各領域友好互利合作不斷發展。新冠肺炎疫情發生後，中國政府及有關企業、社會團體等多次向古方捐贈抗疫物資，幫助古巴人民抗擊疫情。

張軍強調，世界各國是休戚與共的命運共同體，平等對話、友好協商是解決分歧的最佳途徑。單邊主義、保護主義、霸凌行徑終將害人害己。中方敦促美方立即全面取消對古巴的經濟、商業和金融封鎖，按照《聯合國憲章》的宗旨和原則及國際關係基本準則同其他會員國發展正常的國家間關係。