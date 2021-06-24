《國際油價》原油亞洲電子盤錯綜 10:532021/06/24 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受上周美國原油和汽油庫存大幅減少，增強了對燃料需求迅速恢復的樂觀情緒；然而分析師指出在OPEC+會議之前，我們可能會看到油市短期的修正，主要是該組織有意於8月調整產量政策所致；周四(6/24)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.05美元，報每桶73.03美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.09美元，報每桶75.28美元。(商品行情網) 《商情》逢低買進 日本天然期膠強彈 1分鐘讀財經》台積5奈米大爆發 傳神秘買盤狂掃貨 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #錯綜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航海王讓位 電子3王領漲 04:102021/06/24 財經要聞 《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:102021/06/24 財經 台灣深陷疫情泥沼 專家點名亞洲這2國最快復甦 10:412021/06/24 財經 自營商大換股 買超寫紀錄 04:102021/06/24 財經要聞 《國際產業》傳鎧俠最快9月IPO 12:182021/06/24 財經 《國際油價》庫存驟降 原油期貨微幅反彈 09:452021/06/24 財經 陸央企中國普天併入中國電科 通信業巨無霸將面世 12:062021/06/24 兩岸 標普上調台灣經濟成長率 水電短缺首列風險因素 12:502021/06/24 財經 工業生產連16紅 6月續旺 04:102021/06/24 財經要聞 影》杜特蒂再出狂言 痛罵國際刑事法院蠢蛋 要賞法官巴掌 07:012021/06/24 國際 小米手環6於7／1上市 首賣買一送一活動守護樂齡長輩 13:592021/06/24 科技 財經熱門新聞 等不及了！花蓮、南投委託這家生技公司採購500萬劑BNT - 財經 台積EUV產能 下半年爆發 - 財經要聞 - 工商時報 台灣深陷疫情泥沼 專家點名亞洲這2國最快復甦 - 財經 《經濟》紓困4.0加碼 1095萬戶獲減收優惠 - 要聞 - 時報資訊 京元電趕復工手段粗暴？移工爆料日媒：遭「不人道」對待 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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