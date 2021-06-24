受上周美國原油和汽油庫存大幅減少，增強了對燃料需求迅速恢復的樂觀情緒；然而分析師指出在OPEC+會議之前，我們可能會看到油市短期的修正，主要是該組織有意於8月調整產量政策所致；周四(6/24)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.05美元，報每桶73.03美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.09美元，報每桶75.28美元。(商品行情網)