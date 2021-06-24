新冠疫情帶動行動支付發展，根據萬事達卡最新發布的「行動支付使用習慣調查報告」顯示，超過75％消費者因疫情提升行動支付使用頻率，且每天都會使用行動支付的重度使用者自疫情發生後大幅提升30％，全台每兩位行動支付使用者中，便有一人是行動支付重度使用者。

萬事達卡分析，逾半的重度使用者表示是因為想避免使用現金造成可能的病毒傳播，顯見疫情期間消費者避免接觸、更加仰賴感應式支付的趨勢。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，從萬事達卡調查發現，疫情除了提升消費者行動支付的使用頻率外，使用者年齡層也逐漸擴大。且本次調查顯示隨著年齡層越高，受到疫情影響而成為行動支付重度使用者的比例也越高，60歲以上的受訪者已有3成表示自己天天都要『嗶』一次，行動支付已不再只是年輕人的專利，中、高齡消費者更願意嘗試創新的數位支付服務。

此外調查還發現，超過90％消費者認為透過指紋、臉部辨識和QR code進行支付更便利，甚至有超過40％消費者會避免去無法用行動支付的商戶消費，說明行動支付不僅讓防疫生活更加安全，快速便捷的優勢更成功擄獲消費者的芳心，此趨勢也顯示低接觸時代已正式來臨。

調查也發現，如今台灣消費者不僅對於行動支付的安全性具有信心，對創新支付科技的接受度更勝過亞太地區平均，除了有72％台灣消費者認為行動支付比現金更安全，更有70％台灣消費者認為使用指紋、臉部辨識等生物辨識技術作為驗證付款的方式，比輸入密碼或驗證碼更安全，高於亞太地區平均的62％。