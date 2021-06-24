中央流行疫情指揮中心昨日宣布維持全國疫情警戒第三級至7月12日，內政部今日表示，為防堵疫情擴散，延長全國各地宗教寺廟場所暫不進入、各縣市暫停公祭到7月12日；國家公園人潮聚集熱點亦持續關閉。內政部長徐國勇特別提醒民眾，防疫千萬不能鬆懈，請勿外出群聚遊玩，共同為防疫努力。

內政部指出，配合全國疫情警戒第三級延至7月12日，在實體宗教集會活動部分，仍暫停辦理(線上直播不在此限)；宗教場所部分，寺廟、教會(堂)等宗教場所亦暫停開放民眾進入。辦理線上直播的工作人員，或民眾在寺廟、教會(堂)外的廣場、廟埕等空曠地點參香、祈禱時，仍須遵守「室內最多4人、室外最多9人」的人數限制，以及落實實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食、保持社交距離、加強清潔消毒及各項防疫措施，且不得提供擲筊、抽籤等會傳接之祭祀祀品。

殯葬方面，繼續暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染。各地方政府已積極強化殯葬設施的人流管制、總量管制、動線規劃等措施，骨灰（骸）存放設施僅限進塔、遷出的案件，不開放民眾進塔祭拜；並落實實聯制、量體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食，及環境消毒，請民眾配合相關措施，以確保自身及他人安全。

此外，各國家公園室內遊憩據點、山屋等均持續關閉，墾丁所有沙灘、陽明山國家公園停車場等人潮聚集熱點亦已關閉，請民眾勿入園及外出群聚遊玩。

內政部呼籲，為了保護自己及親友的健康安全，請民眾防疫千萬不能鬆懈，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離、非必要不出門，共同努力防疫。