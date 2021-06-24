東區冠軍賽24日在密爾瓦基開打，靠著崔楊貢獻全場最高48分，以及卡培拉最後29.8秒的關鍵超前補籃，老鷹116比113逆轉擊退地主公鹿，爆冷搶下東區冠軍賽首勝，再次粉碎外界對他們的看衰預測，「字母哥」阿提托康波雖有34分、12籃板及9助攻，卻挽回不了公鹿頹勢。

雙方上半場形成互有領先僵局，不過相較於老鷹只有崔楊火力全開，地主公鹿擁有阿提托康波、哈勒戴兩大球星撐住場面，上半場打完，公鹿59比54小幅領先，哈勒戴半場摘16分，阿提托康波14分、7籃板及6助攻，崔楊半場轟下25分。

老鷹第3節一度靠著崔楊火力與傳球助攻，取得86比78超前，打完前3節，仍以88比85領先，崔楊已經攻下37分；阿提托康波怎麼可能願意光看崔楊表演，來到末節最後關頭，他一口氣連拿6分，幫助公鹿重新取得102比96領先優勢。

此時換成崔楊表演，他不可思議完成切入高拋三分打，也幫老鷹追上，更靠卡培拉最後29.8秒抓下進攻籃板補進，老鷹112比111超前，接著崔楊最後17.3秒兩罰俱中，擴大領先到3分，公鹿此時沒喊暫停，而是把球交給阿提托康波。

阿提托康波最後5.3秒站上罰球線，面對他最畏懼的罰球，他穩穩兩罰俱中，接著崔楊也在最後4.6秒兩罰俱中，雙方差距仍有3分，公鹿喊出最後1次暫停，竟把這個最後一擊交給整場比賽手感低迷的米德頓(全場三分球9中0)，結果他出手彈框而出，公鹿無奈吞下主場敗仗。