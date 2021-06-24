據多家外電報導，菲律賓前總統艾奎諾三世於24日被緊急送往奎松市的1間醫院，隨後因心臟衰竭而去世，享壽61歲。這位前總統最為人知者，莫過於帶領菲國歷經經濟成長最快速的時代，並曾在國際法庭上強力挑戰北京領土要求，也曾讚美台灣真夠朋友。

《馬尼拉公報》報導指出，艾奎諾三世因不明原因被送往奎松市1家醫院，隨後因心臟衰竭而逝世。不過，報導卻沒有說明其是因為甚麼原因而被送醫急救。

「Rappler」則表示，艾奎諾三世死因為長期肺部疾病引發的併發症。這與先前報導吻合，先前曾有報導指出艾奎諾三世菸癮奇重，一天甚至會抽到3包香菸。自2019年以來，艾奎諾三世身體健康狀況已不佳。不但曾做過5個月的血液透析，甚至一度進行心臟手術。

BREAKING NEWS. Former Philippine president Benigno Aquino III passed away on Thursday June 24. He was 61.



Rest in peace. Read more here: https://t.co/lcUoqrLUSH pic.twitter.com/z5a5oVUQUb — Rappler (@rapplerdotcom) June 24 2021

在艾奎諾三世任內，菲律賓年平均經濟成長超過6.2%，更曾兩度超過7%，為1970年代以來菲國經濟最快速的成長。此外，他積極查緝逃稅者，將政府預算赤字縮減並創下破紀錄新低。

面對北京，他在國際法庭積極挑戰北京南海主張，並強調菲國擁有南海部分主權。2014年，雙方在黃岩島發生對峙後，他便向國際法院提起訴訟。他曾警告，如果國際不願介入南海爭議，就無法抑制大陸的野心，並呼籲各國不該姑息北京在南海的行動。

2013年菲律賓遭海燕颱風重創，當時台灣捐贈20萬美元，後續援菲物資讓總金額更達新台幣3.58億元；這讓艾奎諾三世大讚「台灣真夠朋友」。

2010年至2016年擔任菲國總統的艾奎諾三世，出身於菲國政治世家「艾奎諾家族」，父親為知名反對派領袖艾奎諾二世，母親則為曾擔任總統的柯拉蓉艾奎諾。

1998年至2007年，艾奎諾三世擔任國會眾議員，隨後角逐國會參議員並順利當選(任期2007至2010)。在2010年菲國總統大選中，他代表自由黨參選並以42%的領先票數順利擊敗對手，執政至2016年為止。

他曾自陳，一生的絕大多數時間都在父母陰影下度過，自己也從沒想過會成為菲律賓總統。在菲國總統馬可仕(Ferdinand Marcos)統治的時代，他的父親艾奎諾二世曾被判入獄，隨後流亡美國並於1983年返菲，卻慘遭暗殺。3年後，其母親柯拉蓉艾奎諾與馬可仕角逐總統大位，並順利擊敗獨裁者入主馬拉坎南宮。

2009年，菲國第一位女總統柯拉蓉去世，當時還是參議員的艾奎諾三世決定參選總統。他表示，「我毫無當總統的野心。這是命運決定的，是民眾選擇了我」。