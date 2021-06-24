【旅奇傳媒/記者-王政】交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（以下稱東北角風管處）為響應政府振興國民旅遊，2020年度率先成立大東北角觀光圈聯盟，2021年5月啟動「大東北角觀光產業型塑計畫」，號召宜蘭新北14鄉鎮，共遴選30個地方組織及產業經營業者，由東北角投入600萬元協助30家產業改造，業者也投資超過300萬元，進行觀光產業軟硬體改造，提前為疫情衝擊下的觀光產業注入強心針，等待疫情解除後擴大觀光內需迎接新客源做充分準備。

改變從基礎做起 大東北角積極提升在地品質

對於旅客而言，大東北角觀光圈最大特色便是坐擁著極具特色風情的海岸線，從新北至宜蘭連接了瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、頭城、礁溪、員山、壯圍、宜蘭、三星、五結、羅東、冬山、蘇澳等鄉鎮，不僅是北台灣最受歡迎的旅遊區域，更連續5年蟬聯全球百大綠色旅遊目的地。

觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長馬惠達表示，觀光產業第一線 的服務是旅客最直接的感受，藉由觀光局推動的觀光圈計畫資源挹注，以遴選的方式鼓勵業者投入觀光品質的改造與提升，為產業注入新血。

儘管碰上這次新冠肺炎疫情衝擊，30案的改造也都陸續在5月底改善完工，帶來耳目一新的服務面貌。更希望這30個示範單位，能整合地方資源與旅遊魅力，攜手拉抬地方觀光能量，打造出獨一無二的區域觀光品牌，進而為遊客創造最美好的旅遊體驗。

改造涵蓋5大地方產業 瞄準後疫情時代需求

此次入選觀光型塑改造30案的提案內容涵蓋青年創業、休閒農漁業、文化創意 產業、社區營造及永續旅遊等五大類型產業。改造的項目從產業品牌形象包裝、接待空間裝潢、環境動線改善、到服務流程設計、行銷宣傳影片拍攝等面向皆有，期盼從基本面來提升整體品質。

在文化創意面例如頭城農場與甘銘源、李綠枝兩位建築師合作製作竹鞦韆網美新打卡熱點；猴硐礦工文史館，由一群退休老礦工為文化文史館內涵，自主營造了全台首創的空中模擬坑道；菁桐天燈館則由當地年老中青三代一起玩木工，打造多處趣味拍照打卡裝飾；貢寮有機書店改善友善衛浴工程提供淡蘭古道旅人一處休憩場所；壯圍廢墟餐廳利用漂流木藝術妝點沙丘海岸社區新風貌；港口社區發展協會及卯澳社區發展協會都加強優化漁業解說站及社區環境美化；大洲車站年老舊的外觀也由安農溪綠遊協會打造成在地文創市集，而音樂米創意將南館市場媽媽的服飾店改裝成菜市場小學堂。

▲頭城農場。

▲菁桐天燈館。

▲大洲車站。

▲音樂米。

在產業創意方面，蘇澳海派工作室則把廢棄工廠改造成海洋運動的轉運據點；蘇澳媽黑糖糕更大手筆重新整裝店面及創意船型攤車，變身蘇澳旅遊客廳；龍洞四季灣運用創意打造軟絲故事館，透過導覽推廣潛水幫軟絲蓋產房的生態復育體驗活動等；中福酒莊及溪和食品觀光工廠都透過產地餐桌的營造將產品六級化成套裝遊程；星寶蔥體驗農場與插畫家合作將場域置入童趣互動設計，也因應疫情積極拓展宅配市場等。

▲蘇澳媽黑糖糕。

▲龍洞四季灣。

▲星寶蔥。

東北角風管處希望透過官方與地方合作投入觀光產業實質改造優化，整合地方資源與旅遊魅力，攜手拉抬地方觀光能量，趁疫情沒有客人之際，專心打造出獨一無二的大東北角觀光圈區域品牌，進而為遊客創造最美好的旅遊體驗，促進後疫情時代地方經濟拓展。

邀請專家線上培訓 帶領在地觀光向前衝

除了30家觀光型塑改造，東北角也將針對轄區內的觀光夥伴業者，於6月份辦理系列線上培訓及交流直播課程，並邀請到KKday黃昭瑛營銷長來針對疫情下觀光產業如何因應現場說法，將KKday一年來對抗疫情所做的組織調整及產品策略作分享。並且提出觀光遊程業者轉行將體驗及產品如何做線上商品販售以及區域名品盒的創新概念及作法，期盼所有大東北角觀光圈的業者能掌握彰顯自身亮點的契機，成為提振地方觀光的領頭羊。

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