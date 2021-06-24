慣竊趁商家打烊後行竊，遭警方埋伏逮捕。（苗栗縣警局提供／邱立雅苗栗傳真）

67歲陳姓慣竊原本只偷住宅，但疫情期間民眾宅在家，不好偷，陳姓慣竊只好轉而朝打烊的店家下手，近期在苗栗及頭份地區行竊店家多次，甚至每次做案還先偷一部機車再前往作案地點，警方接獲多起機車失竊及店家遭竊案後，透過監視器畫面鎖定陳嫌，並派出員警便衣喬裝埋伏，終於將陳嫌一舉抓獲。

頭份派出所日前接獲多起機車失竊及店家遭竊案，歹徒犯案手法均為騎乘腳踏車前往偷竊機車後，再騎乘失竊機車犯下營業店家竊盜案，用以製造斷點增加警方偵辦的困難度。短短2周即在頭份地區犯下3起機車竊盜案及3起侵入店家竊盜案，警方經過多日調閱監視器，鎖定67歲陳姓慣竊涉有重嫌。

警方初步追查發現陳嫌犯案完後，有固定放置做案衣服、安全帽及腳踏車的地點，但由於陳嫌居無定所四處行竊，專案小組員警每天便衣喬裝埋伏。終於在22日近午夜時，發現陳嫌作案腳踏車棄置地點有車輛移動的痕跡，研判陳嫌可能再度犯案，為避免陳嫌狡辯不認罪，決定要來個人贓俱獲。

果然在23日0時40分發現陳嫌騎乘贓車攜帶香菸22條、洋酒4罐等贓物現身，專案小組員警見機不可失隨即上前盤查，陳嫌見警方出現，拔腿就跑躲進路旁草欉內，員警立即自後追趕將陳嫌逮捕。陳嫌見事跡敗露，遂向警方坦承所騎機車在頭份竊取後，騎乘該贓車至頭份市雜貨店內竊取香菸、洋酒等物品。

經查陳嫌平日不務正業，日前均於苗栗、頭份、竹南等地區以侵入住宅竊盜犯案模式維生，近來因應疫情升溫，民眾都宅在家中，侵入住宅竊盜被發現的機率增高，陳嫌遂變更作案目標，等待營業的店家關門休息之後再侵入竊盜財物。自今年6月初至今已涉及頭份、苗栗地區多起竊案，警方訊後將陳嫌依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並建請苗栗地方檢察署向苗栗地方法院聲請羈押，23日晚間獲准羈押。