【旅奇傳媒/記者-王政】對於台灣民眾而言，鹿相對陌生，雖然時常聽到以鹿製成的週邊醫療用品，但實際親身的近距離欣賞一頭鹿，相信是鮮少的體驗。而在彰化的二林，便有一家觀光牧場，在獲得神農獎肯定的老闆堅持下，不僅打造出台灣最具規博的養鹿觀光牧場，更進而推出一系列的相關製品，從觀光到購買商品全面提供，以一條龍的服務來滿足到訪的旅客需求，它便是知名的「鹿世界觀光牧場」。

▲餵食小鹿是到訪絕不能錯過的體驗。 圖：鹿世界觀光牧場／提供

根據農委會數據統計，截止2020年底，全台共有17097頭鹿，其中水鹿占比14895頭，共計549家飼養場，而坐擁200多頭鹿的「鹿世界觀光牧場」，不論在規模、娛樂性、產品豐富度，都傲視全台同業，加上從農業切入到觀光產業，更獲得許多觀光客的喜愛，經常能看到散客或遊覽車前往，體驗鹿的飼養與購買週邊產品。鹿世界觀光牧場負責人廖彬興表示，目前牧場共飼養水鹿、梅花鹿、改良紅麋鹿種類繁多，總數200隻左右。

秉持著做到最好的理念， 廖彬興堅持品種改良、人工授精技術、導入光照技術，也因此於2003年獲得農委會頒發、被譽為農業奧斯卡的「神農獎」肯定。

自幼發願養鹿 逐步成為全台領頭羊

廖彬興之所以會投入養鹿的市場，是由於小時候在南投遊玩時曾近距離與鹿接觸，也因為留下深刻的印象，讓他從小便種下未來將養殖兩頭鹿的種子，而隨著不斷用心的耕耘，也讓廖彬興飼養的頭數已遠超過小時候願望的百倍之多。

▲鹿世界觀光牧場負責人廖彬興（右）。 圖：鹿世界觀光牧場／提供

為了讓事業能夠永續發展，廖彬興從繁殖小鹿、生產鹿茸，到製成商品都不假他人之手，甚至成立「鹿世界觀光牧場有限公司」，並委託專業醫藥廠商進行產品OEM，同時也跨足到觀光產業提供旅客休閒旅遊之用，可說是將產業的服務觸角擴充到極大化。

堅持突破技術瓶頸 讓鹿茸發揮更多元

鹿茸是鹿的嫩角，富含有機質、脂類、醣類、硒、鐵等成分，自古以來一直被視為珍貴的養身滋補藥材，也是世界養生珍品之一，由於台灣畜產養殖技術進步，合格鹿場所生產的國產鹿茸品質受到民眾肯定及喜愛。

為了讓產品能持續提升，廖彬興透過不懈的研究，成為台灣率先採用人工授精技術的先行者；同時他更透過光照技術，讓鹿茸可以達到1年2產的效能，讓生長達到最大值。

▲打造多元且健康的產品，滿足不同旅客消費需求。(飲酒過量，有害健康)。 圖：鹿世界觀光牧場／提供

同樣的概念也放在產品研究上，雖然功效是因人而異，但因為鹿茸具有溫補的功效，不論鹿茸粉膠囊、鹿茸酒、鹿鞭酒、鹿茸何首烏燉包、龜鹿寶等，許多人嘗試後都給予極佳的口碑與回流率。

而對於觀光客而言，「鹿世界觀光牧場」飼養著許多馴化的梅花鹿跟水鹿，讓旅客能近距離與牠們接觸甚至餵食，同時在專人引導與解說下，能增加許多相關知識，極具寓教於樂價值，也因此過去經常看到許多遊覽車到訪。雖然目前受限於防疫期間無法出遊，但廖彬興仍超前部署的不斷優化場域，期盼提供旅客更多元的旅遊選擇。

【禁止酒駕】 【飲酒過量，有害健康】

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