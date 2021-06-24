吳姓男子在2011年與妻子及他研究所女同學一起唱歌喝酒，他竟偷拍女同學內褲，隔年女同學喝醉到他家休息，他拉開其衣物偷拍私處，2018年妻子發現後揭發吳的惡行，歷審將吳男依乘機猥褻罪判囚7月，偷拍部分判刑2月，可易科罰金，上訴後，最高法院駁回定讞。

45歲的吳姓男子在2011年12月23日晚間，與他的妻子王姓女子（歿）、女同學一同前往台北市的「好樂迪KTV 」唱歌飲酒，他趁女同學不注意時，拍攝她穿著內褲的臀部部位照片數張，並將之儲存於個人的隨身硬碟內。

2012年5月4日晚間7點許，女同學因酒醉後到吳男的住處，並由王女幫她更換衣服後在主臥室休息，吳男乘王女睡覺之際，開鎖進入女同學休息的房間，用手將她上衣、內褲拉開，用照相機拍攝她的胸部、私處、陰毛之照片數張。

吳男將這些照片儲存在個人之隨身硬碟內，2018年12月22日，妻子王女在住處發現隨身硬碟內儲存的被害人照片後，告知她報警處理，檢方偵結起訴。

歷審斥責吳男的犯行，侵害被害人性自主權、隱私權甚鉅，所為實應予非難，惟念及他犯後坦承犯行，需單獨扶養1名未成年子女，依竊錄他人身體隱私部位罪判刑2月，可易科罰金，乘機猥褻罪判囚7月，上訴後，最高法院駁回確定。