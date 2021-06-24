屏東一名張姓男子與小三發展婚外情，還偷偷錄下兩人性愛過程，姦情曝光後，小三遭妻子提告求償，而小三不滿被張男偷拍則控告其妨害秘密，張男找來律師打官司最終敗訴，卻氣急敗壞怪罪律師未善盡義務替他脫罪，又興訟求償，不料又再次敗訴。

判決書指出，張姓男子與小三偷情近2年，砲跡遍布屏東各大汽車旅館，因張妻聽見丈夫深夜講電話，一氣之下搶來手機檢查，不看還好，一看不得了，因為手機中滿是丈夫與小三的激戰影片與照片，丈夫才坦承外遇，讓妻子怒告小三求償，此案小三須賠張妻60萬元確定。

然而，小三則反控，都是張男偷拍與她的性愛過程才害兩人姦情曝光，於是針對偷拍一事提告求償。張男辯稱，小三全知情，且當時她都是擺好姿勢才被拍，照片也可看見她有修剪陰毛，此案審理時，法官勘驗影像與照片後，認定影像並看不出女方是知情被拍，判張男敗訴，要賠30萬確定。

孰料，事情還沒結束，張男不爽被叮得滿頭包，將責任怪罪到合作打官司的2名律師身上，指控其並未善盡義務，也沒向法院請求將小三要求的賠償金額逐一減少，要求律師須共同賠償他遭小三求償的30萬元，此外還須退還律師費用。

法院審理時，法官認定，張男雖指控律師沒盡責，但卻未提交相關物證，且法官發現，張男雖控訴律師上訴書狀未與他討論，實則是律師曾多次與其修改並討論，有紀錄可以舉證，綜合以上，實在難認其主張有理，判張男敗訴，駁回要求。