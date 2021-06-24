受惠於新平台的推出，外資看好下半年雲端伺服器相關出貨成長動能。英特爾新的第三代Xeon，內部具備Intel SGX（Intel Software Guard Extensions）加密空間，透過劃設安全區的方式，讓敏感資料能在此運算，提升資訊安全。預估台灣的雲端ODM業者今年營運年增上看2位數。台灣伺服器代工個股包括緯穎(6669)、英業達(2356)、神達(3706)、廣達(2382)、技嘉(2376)等。

外資指出，隨著資料中心業者規模壯大，他們所考量環節會趨向如何節省成本。以往的商業模式，是向伺服器品牌業者如Dell EMC、HPE採購伺服器，但已無法滿足資料中心業者需求，因此他們開始針對自己所需的資料中心運作環境開伺服器硬體規格(溫度、壓力、運算效能等)，跳過傳統品牌業者、直接交由ODM業者生產所需伺服器，形成ODM Direct模式(ODM直接銷售)。

今年AMD在雲端伺服器提供了更好的解決方案，緯穎也推出了兩款搭載最新AMD EPYC 7003系列處理器的伺服器產品。SV302A – 1U2Node適用於高密度和運算密集型應用程式的雲端伺服器。SV305–1U1Node 低功耗與高性能的平衡組合以實現Web服務。

近年微軟、Facebook、亞馬遜、GOOGLE等因應資料量成長的龐大需求，大舉投資建置資料中心，資本支出持續增加。今年首季，GOOGLE，微軟和ALIBABA的資本支出季增最明顯。

技嘉GIGABYTE提供建構私有雲所需伺服器硬體。基於英特爾Xeon Scalable、AMD EPYC 和 Marvell ThunderX2 處理器提供多種伺服器系統組合，在組織構建雲端運算架構時提供了理想的基礎設施解決方案。此外，GIGABYTE還與各種軟體解決方案供應商合作，提供為雲端運算客製組合的硬體/套裝軟體，以便更輕鬆、更快速地部署私有雲或混合雲，從而提供虛擬化的分享運算、GPU和儲存資源。