美股消息面：

1.美國第一季經常帳赤字為1957億美元，創下2007年首季以來新高，但低於經濟學家預估的赤字2068億美元。

2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請數較前一周增加2.1%，較前一周的增加4.2%放緩。30年期固定抵押貸款利率為3.18%，較前一周的3.11%升高。

3.IHS Markit美國6月綜合採購經理人指數（PMI）初值為63.9，較5月的68.7下滑。服務業PMI初值從70.4降至64.8。製造業PMI初值從62.1升至62.6，創下2009年10月這項調查擴及所有製業產業以來的新高記錄。

4.美國商務部公布，美國5月新屋銷售月減5.9%，以年率計為76.9萬戶，少於市場預期的87萬戶。

5.美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存減少761.4萬桶，遠超出市場預期的減少394.2萬桶。汽油庫存減少293萬桶，市場預期為增加83.3萬桶。上周餾分油庫存增加175.4萬桶，超出市場預期的增加108.3萬桶。上周美國煉廠產能利用率下滑0.4個百分點，原油進口增加43萬桶/日。

6.美國石油庫存意外大減，周三國際油價一度站上2018年以來新高，惟受到產油國準備增產的消息打壓，使油價漲幅收斂。紐約期油收漲23美分或0.3%，報每桶73.07美元，盤中最高站上74.25美元，創下2018年10月18日來新高。倫敦布蘭特期油收漲29美分或0.39%，為每桶75.19美元，盤中一度站上76美元，亦創下2018年以來新高。外媒報導，全球主要產油國同意8月每日增產50萬桶。

7.交易商看好聯準會將維持量化寬鬆（QE）措施，周三國際金價反彈，紐約8月期金收漲6美元或0.3%，為每盎司1783.4美元，創下6月16日以來最高價。

8.亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic表示，通膨升高持續的時間可能超出預期，明年底聯準會可能需要調升利率。受此影響，周三尾盤ICE美元指數微升0.06%，報91.798。