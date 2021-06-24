台化(1326)預估第二季營收將會相較第一季大幅成長，進入第三季，預計原油價格持續位於高檔，市場甚至預期有機會達80美元以上，故對台化來說會是一個壓力，加上市場逐漸步入淡季，都成為台化第三季潛在變數。

從去年第二季到今年第一季台化受惠產品漲價幅度高於原油漲價幅度，只是近期油價已經衝上70~75美元左右水準，甚至市場預期有機會達80美元以上，故對台化來說會是一個壓力，法人認為，近期油價大幅修正的可能不高，輕油也大概在600美元左右，下游產品報價都在高檔，上升空間不大，目前價位確實會對獲利有所擠壓，也就是說，油價對台化來說是一個壓力。

台化也點出，原油、輕油及石化塑膠產品，自去年4月疫情爆發後價格探底，其後逐步回升，到了今年5月上旬到達最高峰，這期間由於部分國家疫情控制良好，疫後新商機及報復性的需求，加上天災及同業異常，導致石化塑膠產品價格上漲幅度大於原料，因此獲利良好，但也壓縮到下游廠商的經營，在居高思危及貨源充裕下，而且巿場步入淡季，觀望保守氣氛變得濃厚。

以台化產品面來說，今年苯需求強勁，2月冰風暴造成煉化供給受限，歐美的苯及SM價格攀升，連帶使大陸的苯供給量下降，上半年苯利差維持300美元高檔，目前因為苯供給量仍低，預期下半年苯與輕油的價差仍足夠，雖然苯製造商近期檢修潮結束，但未來下游尚有300萬噸SM新產能投產，包含古雷石化將投產60萬噸、渤海化工45萬噸、山東利華益72萬噸及浙江石化的60萬噸，因此，預計苯價會隨著下游投產而趨於平衡。