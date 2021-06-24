因投資人仍擔心聯準會(Fed)態度轉為鷹派，令美元轉漲，故拖累金價自1周高點回落；分析師表示，若通膨率趕上利率上升幅度，則有可能提供金價上漲動力，因此推測近期美元走勢會成為影響金價關鍵因素；截至台北時間6月24日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
8月黃金下跌78.1美元，報每盎司1775.3美元。
7月白銀下跌0.181美元，報每盎司25.93美元。
7月白金下跌10.8美元，報每盎司1075.7美元。
9月鈀金下跌19美元，報每盎司2611.5美元。(商品行情網)
因投資人仍擔心聯準會(Fed)態度轉為鷹派，令美元轉漲，故拖累金價自1周高點回落；分析師表示，若通膨率趕上利率上升幅度，則有可能提供金價上漲動力，因此推測近期美元走勢會成為影響金價關鍵因素；截至台北時間6月24日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
8月黃金下跌78.1美元，報每盎司1775.3美元。
7月白銀下跌0.181美元，報每盎司25.93美元。
7月白金下跌10.8美元，報每盎司1075.7美元。
9月鈀金下跌19美元，報每盎司2611.5美元。(商品行情網)
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