經濟復甦 韓央行預料下半年通膨壓力升高 11:092021/06/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國央行24日（周四）表示，隨著該國自疫情復甦，無論是需求和供應端來看都可見通膨上升的壓力。此說法亦強化該央行擬轉向比較不寬鬆貨幣政策的論點。 韓國央行審視通膨的半年度報告表示，「有鑑於經濟迅速復甦，需求面的通膨壓力增加，今年下半將在2％左右波動。」 韓消費者通膨已升至9年高點，強勁的物價壓力，這使得該央行提前緊縮政策的可能性大增。 周四報告提及，民間消費好轉將使下半年的消費者物價上揚，因人們增加購物、旅遊和外出用餐。 《國際經濟》韓國央行預估 H2通膨約2％上下 《國際經濟》連6月升 韓6月消費者信心月增5點 #上揚 #通膨壓力 #韓國央行 #通膨 #央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸銀保監官員：全球投放巨額貨幣 通膨可能非短期 11:392021/06/24 財經 高風險債券 仍有表現的空間 12:122021/06/24 財經 陸Q2經濟增速估12.2％ 04:102021/06/24 全球財經 《基金》衰轉興再通膨期 美高收有福氣 10:022021/06/24 財經 《韓股》3292點 韓股早盤登高 13:262021/06/24 財經 Q3投資 選收益、優質和趨勢 13:532021/06/24 財經 《傳產》看好後疫情商機 璞真建設12.5億買士林757坪土地 07:462021/06/24 財經 《港股》科技股領軍 恆指走高 11:102021/06/24 財經 大陸銀保監會官員：通膨恐非短期 6月PPI可能到10％ 12:112021/06/24 兩岸 《鋼鐵股》第一銅訂單看至Q3底 Q4端看銅價 13:262021/06/24 財經 社評／阻升人民幣要非常謹慎 04:102021/06/24 焦點新聞 財經熱門新聞 等不及了！花蓮、南投委託這家生技公司採購500萬劑BNT - 財經 台積EUV產能 下半年爆發 - 財經要聞 - 工商時報 台灣深陷疫情泥沼 專家點名亞洲這2國最快復甦 - 財經 《經濟》紓困4.0加碼 1095萬戶獲減收優惠 - 要聞 - 時報資訊 京元電趕復工手段粗暴？移工爆料日媒：遭「不人道」對待 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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