韓國央行24日（周四）表示，隨著該國自疫情復甦，無論是需求和供應端來看都可見通膨上升的壓力。此說法亦強化該央行擬轉向比較不寬鬆貨幣政策的論點。

韓國央行審視通膨的半年度報告表示，「有鑑於經濟迅速復甦，需求面的通膨壓力增加，今年下半將在2％左右波動。」

韓消費者通膨已升至9年高點，強勁的物價壓力，這使得該央行提前緊縮政策的可能性大增。

周四報告提及，民間消費好轉將使下半年的消費者物價上揚，因人們增加購物、旅遊和外出用餐。