台灣面臨疫苗荒，不少民間企業與單位爭取自購疫苗解燃眉之急，其中台積電備受矚目，還被視為可「用晶片換疫苗」。曾任台積電美國子公司技術經理的現任高雄市議員黃紹庭表示，目前並無德國缺晶片非得跟台積電「換」的消息，德國汽車工業所需晶片技術也非台積電主力，且德國BNT屬私人企業，德國政府無法隨意決定BNT要把疫苗賣給誰，故此說法他認為「有很大問號」。

黃紹庭今日（24）接受香港媒體《中評社》訪問表示，針對近期「台積電拿晶片換疫苗」的輿論，他認為，台積電是一間上市公司，任何重大決定都須透過董事會同意，故上周突然表示要購買500萬劑BNT疫苗，確實耐人尋味。但台積電目前主要市場仍鎖定美洲和亞洲，是否去德國設廠或以晶片換取疫苗，八字根本還沒一撇。

黃紹庭指出，從台積電目前所透露出的訊息中，他個人並沒嗅到任何「晶片換疫苗」的味道，且台積電雖在全球半導體製程佔舉足輕重的分量，但台積電前幾大客戶包括，Apple、Qualcomm、Nvidia、華為等，這些企業都不在德國或歐洲。不僅如此，目前並無消息顯示德國缺晶片非得跟台積電換，德國汽車工業所需晶片技術也並非台積電的主力；且德國BNT並非公營企業，而是一間私人企業，德國政府豈能隨意就決定BNT要把疫苗賣給誰、如何賣？

針對台灣購買BNT疫苗的瓶頸，黃紹庭強調，德國BNT有自己的商業模式，目前整個大中華地區代理權就是給了上海復星，德國官員之前也曾公開表示，台灣買不買得到BNT疫苗跟德國政府是不相關的，因為德國政府也必須尊重國際商業的模式與運作。黃更直言，所謂「晶片換疫苗」之說，他認為「有很大問號」。