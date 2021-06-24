【旅奇傳媒/編輯部報導】位於韓國全羅南道的麗水市，是一座美麗的海洋成市，擁有蔚藍的海島與美麗的水質、熱情的城市氛圍等特色，吸引許多喜愛海島氣息與慢步調的遊客，成功舉辦2012年世界海洋博覽會，成爲韓國代表性海洋觀光城市，每年吸引的遊客超過1300萬人次。
不僅如此，爲了準備新希望的下個100年，全體市民爲了申辦「2026麗水世界島嶼博覽會」和「聯合國氣候變化框架公約第28次締約方會議（COP28）」，正在齊心努力中，讓更多遊客看到麗水之美與變化。
◆麗水世博會園區
曾經讓全世界感動的麗水世博會園區，是能體驗到地球村唯一華麗的Big-O秀、天空步道、水上星球（水族館）、海洋休閒運動的地方。
◆突山公園和島與島百里路
突山公園是麗水夜海旅遊的最佳景點，設有夜間觀光照明的突山大橋，還有跨海纜車的客運站。連接麗水島嶼的11座大橋將在海上展開，目前已經5座大橋通車，作爲自駕兜風路線備受矚目。
◆鐘浦海洋公園
沿着海岸線建成的1.5公里區間的海洋公園，是可以盡情享受麗水夜海的最佳約會場所，浪漫街頭演出等看點很多，全年遊客絡繹不絕。
◆蘇湖咚咚橋
欣賞著海邊的美麗夜景散步的海上木板散步路，在拍照區及夜間景觀照明和週邊商家發出的燈光下，可以享受浪漫的夜海。
您也是喜愛濱海夜景的浪漫型遊客嗎？疫情解禁後，別錯過一遊韓國麗水，感受滿滿的海洋氣息。
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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