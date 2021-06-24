侯友宜視察安心旅館關心街友。（新北市政府提供）

醫護人員為街友施打疫苗。（新北市社會局提供）

台北車站爆街友群聚感染，新北市長侯友宜今（24）日上午專程到板橋區街友安心好住計劃旅館視察，侯友宜表示，安心住宿計畫目前住有202名街友，一半已施打疫苗，市府不僅提供安心住宿及三餐，另也媒合就業、打疫苗，讓他們能夠重返社會。

侯友宜表示，一個月前就開始執行安心住宿計畫，讓新北市及各縣市的街友能在新北市得到安全的照顧，讓他們在防疫期間有個安頓的家，確保他們的身體健康無虞，目前有202名街友，入住前都做好篩檢，當時候有2名陽性，現已痊癒，新北市、台北、各縣市的街友們只要到新北，我們都會妥善安頓他們的生活。

侯友宜指出，住宿計畫不但提供給街友住宿、三餐，更重要是媒合就業，讓他們有一技之長，在社會重新立足。這段時間也開始提供疫苗施打，目前已施打一半，把防疫做好，讓街友們能重新站起來。

上午10時30分，亞東醫院醫護已到安心旅館為街友施打疫苗。社會局表示，街友施打疫苗，保護街友也保護社區。