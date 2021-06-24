東京奧運棒球最終資格賽24日進行預賽第2日賽程，委內瑞拉靠著13支安打以9比3擊敗荷蘭隊，預賽戰績1勝1敗，25日將進行預賽最後一場比賽，若多明尼加能擊敗荷蘭，將以排名第1之姿取得種子資格。

棒球最終資格賽昨天於墨西哥開打，由於疫情影響，大陸、澳洲及中華隊都選擇退賽，「6搶1」最終變成「3搶1」，由荷蘭、委內瑞拉及多明尼加爭奪最後一席奧運棒球門票。

預賽3隊先進行循環賽，產生排名後，第1名球隊握有種子資格，排名2、3名球隊先進行淘汰賽，勝者再與第1名球隊競爭奧運門票。

昨天首戰多明尼加以10比7逆轉擊敗委內瑞拉，今天則由委內瑞拉迎戰荷蘭，首局就靠著帕爾瑪（Alexander Palma）帶有2分打點的二壘安打助隊先馳得點，5局打完委內瑞拉就取得5比0領先，9局上再猛攻4分鎖住勝局。

反觀荷蘭攻勢無法串聯，6局下靠高飛犧牲打打破鴨蛋，9局下史構普（Sharlon Schoop）雖敲出2分炮但為時已晚，吞下預賽首敗，明天將與多明尼加交手，多明尼加若勝出，將以2勝0敗、排名第1晉級周日的最終戰。