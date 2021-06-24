我國疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，並要求多個行業停業、餐飲業禁止內用，據勞動部統計，本周「住宿及餐飲業」實施無薪假（減班休息）人數達175家、2864人最多，而製造業則有85家、1894人次之，批發及零售業則以246家、1559人再次之。

據統計指出，住宿及餐飲業單周增加1892人、增幅達近200％，而批發零售業也增加615人。

勞動部條件司司長黃維琛分析，受到疫情影響，民眾減少外出遊玩，加上禁止餐飲業內用，也使住宿及餐飲業受影響，本期就有2家大型飯店實施逾100人的減班休息，而批發零售大多是如景點紀念品等業別，至於如醫療保健及社會工作服務業也增加300多人主要是如醫美、牙醫、復健及托老、托嬰日照中心受影響，導致減班休息人數增加，而其他服務業增加200多人實施減班休息主要是如髮廊等行業。

黃維琛說，本期增加人數最多集中在疫情熱區的新北市，而宜蘭本期也增加甚多，推估是民眾減少外出所致。

至於如補教業被要求停業，但教育業申請無薪假人數並未大增，黃維琛說，教育業可改採如線上教學等方式因應，因此人數並未大幅增加。