印度Delta變種病毒來勢洶洶，台北市長柯文哲24日表示，遲早會進入台灣社區，除非台灣沒有外國旅客，但不可能，美國都擋不住了，我們有什麼理由擋得住，但他也認為打2劑疫苗後大部分還是擋得住，只是比較不會感染。

台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

不少國家因為Delta變種病毒入侵，疫情再度變得嚴重，柯文哲今早接受廣播節目電話連線訪問時提出，從日本東京發生3次解封、又發布緊急事態宣言的經驗，當沒有疫苗時，除非國內都沒有感染源，否則只要放鬆一段時間就又燒起來，東京每次案例太多就管制一段時間，發現百業蕭條解封又再燒起來，最終還是要打疫苗，疫苗沒辦法到位時，有什麼樣的武器會決定戰略思維。

柯文哲表示，台灣過去邊境管制還滿成功，但這條現在不管用，因為出現印度變種病毒的傳染力滿高的，病毒本身一直在演化，越來越難纏。

他說，印度變種病毒遲早會進來台灣，除非台灣沒有外國旅客，但不可能，新常態就是要學習和病毒共存，不要幻想沒有的世界，美國都擋不住了，我們有什麼理由擋得住，美國比我們強多少，外界預測今年10月印度變種病毒將在美國大流行。

柯文哲認為，面對印度變種病毒，疫苗打2劑大部分還是擋得住，只是比較不會感染，但沒有保證不會感染，不會一下子擴散傳染，零星1、2個還是會有，這世界已經變成這樣，但他覺得算是不錯了，17年前SARS才慘，因為沒有疫苗，死亡率高達13％，台灣是最近表現怪怪的，不是死亡率高，應該是黑數太大，很多感染的沒有抓出來。

他分析，台灣醫療水準在世界平均以上，但台灣確診者的死亡率達3％，全世界才2.17％、美國1.79％，應該是分母被低估，台灣醫療在全世界排名不可能在平均以下，台灣黑數應該是加1倍。