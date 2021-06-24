大陸知名鋼琴家郎朗與小他12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice）在今年一月開心迎接兒子出生，幸福升格一家三口，吉娜愛麗絲近期也積極產後復出，不吝嗇放閃的郎朗昨（23日）分享夫妻合照，只見吉娜愛麗絲辣穿貼身旗袍，前凸後翹的S曲線全都露，好身材超不科學。

26歲吉娜愛麗絲今年一月迎接兒子出生，開心升格當新手媽媽，吉娜愛麗絲坐完月子後，她近期也積極產後復出，登上陸綜、出席鋼琴表演與時尚活動等等，不吝嗇放閃的郎朗昨則在IG曬出夫妻合照，小倆口以上海東方明珠塔和高樓為背景，吉娜愛麗絲小鳥依人地挽著郎朗的手，下一張則是郎朗輕撫嬌妻的背，夫妻互動超甜蜜。

穿貼身旗袍的吉娜愛麗絲，一側身就讓前凸後翹的S曲線全都露。（圖／取材自郎朗Instagram）

更吸睛的是，吉娜已恢復產前火辣身材，輕鬆駕馭紅色貼身旗袍的她，一雙細手、傲人上圍和蠻腰全都露，前凸後翹的S曲線超養眼，好身材相當不科學，吉娜愛麗絲兼具身材和高顏值，完全看不出是剛生完孩子的產婦。

其實，26歲吉娜愛麗絲在懷孕期間，屢次因挺著孕肚還有纖細四肢、小蠻腰，而頻上熱搜引發熱議，對此，郎朗曾親上火線護妻說：「吉娜有創作、音樂的才華，大家別老說腰了」，至於外界總是討論吉娜的身材，郎朗表示，兩人的心情很難受「我們從來沒想過讓大家少吃，這和我們的想法完全不一致」。