江啟臣率隊捐贈防疫物資批民進黨別再只做疫苗受贈者。(呂筱蟬攝)

新冠肺炎本土疫情仍然嚴峻，國民黨不發起「防疫我加一」活動，預計捐贈全台醫療院所10萬個口罩及10萬個防護面罩，國民黨主席江啟臣與桃園市黨部主委邱奕勝、國民黨籍立委24日赴聯新國際醫院捐贈物資，江啟臣批判民進黨政府不要只做疫苗受贈者，尤其在疫苗施打覆蓋率上面一定要追上其他國家，也呼籲政府要盡快超前部署二代疫苗。

前高雄市長韓國瑜近期也積極捐贈防疫物資，江啟臣說，防疫我加一這件事不分任何人，韓等於也是在響應黨部做這件事，也希望執政黨的人一起響應。他表示，這一場防疫政府應該開大門、納善意，民間的能力跟民間的善意絕對足夠可以幫忙政府，看到慈濟功德會也站出來願意捐贈500萬劑的疫苗給人民，這部分希望政府不要再卡這件事。

他也提到，國民黨執政縣市首長站在防疫第一線跟中央配合，同樣需要疫苗，之前也喊出來希望地方政府能夠被授權去買疫苗，希望政府能夠趕快解決疫苗荒的問題，目前全世界目前已經施打20多億劑疫苗，台灣也算是先進國家之列，希望在疫苗施打的覆蓋率上面，能夠趕快追上其他的國家。

江啟臣表示，面對新一波又毒威脅又大的Delta變種病毒，顯得疫苗準備更為重要，再一次呼籲政府應該超前部署二代疫苗，台灣不是沒有經費也有國際的管道，不希望台灣老是作為一個疫苗被受贈的國家，不管是採購還是代工，這些民進黨政府都應該要去爭取，這是民眾的期待。